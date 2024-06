Ученые научились делать точную и гибкую модуляцию мозга

Команда под руководством Хона Чена разработала AhSonogenetics, которая использует носимое ультразвуковое устройство для воздействия на выбранные нейроны. AhSonogenetics объединяет несколько инноваций Чена, включая оригинальную Sonogenetics и усовершенствованную бинарную акустическую метаповерхность с пучком Эйри. Это позволяет исследователям направлять звуковые волны, с высокой точностью воздействуя на различные области мозга.

Технология обеспечивает значительные преимущества: точное нацеливание на небольшие области, гибкость в настройке целей и одновременную стимуляцию нескольких областей.

В исследовании, посвященном доказательству концепции, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, команда успешно использовала AhSonogenetics на мышиной модели болезни Паркинсона, облегчив двигательный дефицит путем одновременной стимуляции двух областей мозга. Этот неинвазивный метод открывает перспективы для изучения нейронных цепей и лечения нейродегенеративных заболеваний.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.