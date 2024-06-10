Ученые научились эффективнее регенерировать клетки сердца

Ученые научились эффективнее регенерировать клетки сердцаЧто дает надежду кардиологическим больным
Исследование, опубликованное в журнале Journal of Clinical Investigation под руководством доктора Пола Шумакера, показывает, что ингибирование гена UQCRFS1 заставляет взрослые кардиомиоциты возвращаться в состояние, подобное эмбриональному, позволяя им регенерировать и использовать глюкозу так же, как эмбриональные клетки сердца.
Этот подход может проложить путь к лечению синдрома гипоплазии левых отделов сердца (HLHS) у детей и восстановлению повреждений сердца у взрослых. HLHS — тяжелый врожденный порок, встречающийся у 1 из 5 000 новорожденных и часто приводящий к ранней смерти. Полученные результаты позволяют предположить, что стимулирование утилизации глюкозы в клетках сердца может восстановить их способность к делению и росту.
В настоящее время Шумакер и его команда сосредоточены на поиске лекарств, которые могут имитировать эту генетическую манипуляцию, предлагая потенциальное неинвазивное лечение. Это достижение обещает восстановить нормальную работу сердца у детей с HLHS и взрослых, восстанавливающихся после сердечных приступов.
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