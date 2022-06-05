Ученые научились лучше определять необходимость химиотерапии

Что позволит не проводить ее на пациентах, которым она не нужна

Новое исследование показало, что циркулирующая опухолевая ДНК (ктДНК) - генетический материал, попавший из опухоли в кровь, - может выявить пациентов с раком толстой кишки II стадии, которые могут получить наибольшую пользу от химиотерапии, что избавит других пациентов от необходимости в этом виде лечения.