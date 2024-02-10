Ученые научились по генам определять болезнь Альцгеймера

В отличие от генетических мутаций, эпигенетические изменения влияют на то, как выражаются гены, не изменяя саму ДНК. Подумайте об этом, как о переключателе, контролирующем «яркость» гена. В данном случае исследование обнаружило «открытый хроматин» у пациентов с болезнью Альцгеймера, что делает их иммунные гены более восприимчивыми к изменениям.

Традиционно в исследованиях при болезни Альцгеймера основное внимание уделялось центральной иммунной системе мозга. Однако в данном исследовании изучалась периферическая иммунная система, состоящая из клеток крови. Интересно, что каждый тип иммунных клеток у пациентов с болезнью Альцгеймера демонстрировал эпигенетические изменения.

В ходе исследования был обнаружен особый рецептор CXCR3 на Т-клетках, которым обычно запрещено проникать в мозг из-за их способности вызывать воспаление. Исследователи считают, что CXCR3 действует как «антенна», позволяя Т-клеткам мигрировать к поврежденному мозгу, потенциально способствуя развитию заболевания или пытаясь его восстановить.

Эпигенетические изменения были также обнаружены в воспалительных белках, вырабатываемых моноцитами, еще одним типом белых кровяных клеток. Эти данные свидетельствуют о значительном изменении иммунной функции у пациентов с болезнью Альцгеймера.

Результаты исследования позволяют предположить, что факторы окружающей среды, такие как загрязняющие вещества или перенесенные инфекции, могут вызывать эти эпигенетические изменения и способствовать риску развития болезни Альцгеймера.

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