Ученые: никакое количество алкоголя не является полезным для здоровья

Значительный метаанализ, охватывающий четыре десятилетия, пришел к выводу, что никакое количество алкоголя не улучшает здоровье, а другие исследования показали риск для сердечно-сосудистого здоровья и уменьшения размеров мозга даже при минимальном потреблении, пишет NYTimes.

Правительства приспосабливаются к этим меняющимся данным. В Ирландии, например, на алкоголе, как и на сигаретах, обязательно должны быть предупреждения о раке, подчеркивающие прямую связь между алкоголем и смертельными раковыми заболеваниями. Канада обновила свои рекомендации, отнеся одну-две рюмки в неделю к категории низкого риска, а три-шесть - к умеренному риску, что разительно отличается от предыдущих рекомендаций. В России уже давно есть маркировки на сигаретах, правда, более явные, чем на алкоголе.

Эти меры отражают более широкую переоценку воздействия алкоголя на здоровье, что влияет как на пропаганду здорового образа жизни, так и на меры регулирования во всем мире, отмечает издание.

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