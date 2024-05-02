Виновник? Нарушение клеточного процесса под названием NMD. Он действует как система контроля качества, устраняя ошибочные генетические инструкции, переносимые мРНК. Мутации, препятствующие NMD, ранее были связаны с неврологическими расстройствами, но точная причина и следствие оставались неясными.

Новое исследование, проведенное под руководством Сики Чжэн из Калифорнийского университета в Риверсайде, проливает свет на роль NMD в развитии мозга. Исследование показало, что поддержание правильной функции NMD в нейронах необходимо для нормального роста мозга. Когда NMD нарушается, это приводит к микроцефалии.

Это открытие имеет последствия для будущих методов лечения. Чжэн предполагает, что «модулирование мишеней NMD» — по сути, манипулирование процессом NMD — может предложить терапевтический подход к лечению микроцефалии и, возможно, других связанных с нейроразвитием заболеваний.

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