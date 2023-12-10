Ученые обнаружили уязвимость в опасном вирусе Зика

Исследование раскрывает способность фермента изменять свои функции в зависимости от формы, что имеет решающее значение для вирусной репликации. Манипулирование РНК вируса Зика делает его серьезной угрозой, особенно для беременных женщин, перестраивая клетки хозяина для массового производства.

Новаторское открытие предлагает потенциальную терапевтическую цель: нарушить способность вируса Зика менять форму. Препятствуя этим конформационным изменениям, ученые полагают, что смогут остановить критические функции, предотвращая производство новых вирусных частиц.

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