Ученые обнаружили восстанавливающую рост волос молекулу

Исследование, опубликованное в журнале Developmental Cell, определило точный механизм, с помощью которого клетки дермального сосочка способствуют росту новых волос.

Производство активирующих молекул клетками дермального сосочка имеет решающее значение для эффективного роста волос у мышей и людей. У людей с андрогенетической алопецией клетки дермальных сосочков работают неправильно, что значительно снижает количество активирующих молекул.

"Изучение мышиной модели позволило нам идентифицировать SCUBE3 как ранее неизвестную сигнальную молекулу, которая может стимулировать избыточный рост волос", - сказал соавтор исследования Инцзи Лю.

Дальнейшие исследования подтвердили, что SCUBE3 активирует рост волос в человеческих фолликулах. Исследователи ввели SCUBE3 микроинъекцией в кожу мыши, в которую были пересажены фолликулы головы человека, что вызвало новый рост как в спящих фолликулах человека, так и в окружающих фолликулах мыши.