Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 июля 2024, 21:00
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Ученые определили снижающие прогрессирование болезни глаз витамины

И добавки
Исследователи из NIH обнаружили, что ежедневные антиоксидантные витаминные и минеральные добавки могут замедлить прогрессирование поздней стадии сухой возрастной макулярной дегенерации (AMD). Исследование, опубликованное в журнале Ophthalmology, показывает, что эти добавки помогают сохранить зрение, замедляя «расширение областей географической атрофии в направлении центральной фовеа сетчатки».
Ученые определили снижающие прогрессирование болезни глаз витамины
© Ferra

В ходе анализа были изучены снимки сетчатки 1 209 человек, у которых развилась AMD. Результаты показали, что у людей с географической атрофией, расположенной далеко от фовеа, добавки снижали скорость ее распространения в сторону фовеа примерно на 55% в течение трех лет.

Ведущий автор исследования Тиарнан Кинан подчеркнул важность полученных результатов, отметив, что добавки AREDS2 не только предотвращают прогрессирование от промежуточной до поздней стадии AMD, но и помогают людям с поздней стадией AMD.

В ходе исследований AREDS и AREDS2 ранее была определена формула добавки, содержащей витамины С, Е, бета-каротин, цинк и медь, которая впоследствии была усовершенствована путем замены лютеина и зеаксантина на бета-каротин. Этот новый анализ подчеркивает ценность приема антиоксидантов даже после начала поздней стадии заболевания, давая надежду тем, кто страдает от этого «изнурительного состояния».

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