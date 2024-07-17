Ученые определили снижающие прогрессирование болезни глаз витамины

В ходе анализа были изучены снимки сетчатки 1 209 человек, у которых развилась AMD. Результаты показали, что у людей с географической атрофией, расположенной далеко от фовеа, добавки снижали скорость ее распространения в сторону фовеа примерно на 55% в течение трех лет.

Ведущий автор исследования Тиарнан Кинан подчеркнул важность полученных результатов, отметив, что добавки AREDS2 не только предотвращают прогрессирование от промежуточной до поздней стадии AMD, но и помогают людям с поздней стадией AMD.

В ходе исследований AREDS и AREDS2 ранее была определена формула добавки, содержащей витамины С, Е, бета-каротин, цинк и медь, которая впоследствии была усовершенствована путем замены лютеина и зеаксантина на бета-каротин. Этот новый анализ подчеркивает ценность приема антиоксидантов даже после начала поздней стадии заболевания, давая надежду тем, кто страдает от этого «изнурительного состояния».

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