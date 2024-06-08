Ученые опровергли глобальное снижение количества спермы

Исследование, опубликованное в журнале Human Reproduction, опровергает метаанализ 2023 года, в котором утверждалось, что количество сперматозоидов снижается на 2,64% в год.

Проанализировав образцы от 6 758 потенциальных доноров спермы из четырех датских городов с 2017 по 2022 год, исследователи не обнаружили значительных долгосрочных изменений в средней концентрации сперматозоидов за шестилетний период. Однако они отметили снижение концентрации на 16% и общего количества подвижных сперматозоидов на 22% с 2019 по 2022 год, что совпадает с пандемией COVID-19.

Хотя влияние пандемии на физическую активность, диету и рабочий режим могло повлиять на качество спермы, прямой связи с вирусом установлено не было.

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