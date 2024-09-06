Ученые ошибались: новый анализ инсулина поможет в лечении диабета

Исторически считалось, что бета-клетки должны работать вместе с альфа-, дельта- и гамма-клетками, известными под общим названием островковые клетки, чтобы поддерживать необходимый уровень сахара в крови. Однако команда UNIGE создала модель мыши, в которой все не бета-клетки в поджелудочной железе были выборочно удалены. Удивительно, но эти мыши не только сохранили эффективную регуляцию уровня сахара в крови, но и продемонстрировали улучшенную чувствительность к инсулину по сравнению с контрольными мышами.

Этот вывод опровергает сложившееся представление о том, что оптимальное функционирование бета-клеток зависит от их аналогов в поджелудочной железе. Исследование предполагает, что в отсутствие других гормональных клеток поджелудочной железы организм адаптируется, привлекая гормональные клетки из-за пределов поджелудочной железы, что помогает поддерживать баланс глюкозы.

Исследование открывает новые возможности для лечения диабета: будущие методы лечения могут быть направлены на усиление функции существующих бета-клеток или побуждение других клеток к выработке инсулина.

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