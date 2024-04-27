Ученые открыли ключевую молекулу для борьбы с раком

Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, как липидная молекула под названием простагландин Е2 (ПГЕ2) действует как контрольная точка, препятствуя противоопухолевой активности Т-клеток — ключевого оружия в арсенале иммунной системы. ПГЕ2, по сути, отравляет метаболизм Т-клеток, делая их нефункциональными.

Исследователи проанализировали данные клинических испытаний TIL-ACT — формы АКТ, в которой для борьбы с раком используются собственные иммунные клетки пациента. Они обнаружили, что пациенты с высоким уровнем ПГЕ2 в опухоли плохо реагировали на терапию. Это позволяет предположить, что ПГЕ2 является важным фактором, влияющим на успех лечения.

Хорошая новость заключается в том, что исследователи также выявили способы противодействия влиянию ПГЕ2. Добавив в среду культивирования TIL препараты, блокирующие выработку ПГЕ2 или его взаимодействие с Т-клетками, они смогли значительно повысить экспансию и эффективность борьбы с опухолевыми Т-клетками.

Эксперименты на мышах показали, что Т-клетки, выращенные в присутствии ингибиторов ПГЕ2, вновь обрели метаболическое здоровье и функциональность. Эти восстановленные Т-клетки эффективно предотвращали образование опухолей и показали себя как более мощная форма ACT.

Осталось провести еще много исследований, но прогресс вызывает оптимизм.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.