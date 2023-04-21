Ученые открыли новый способ лечения болезни Паркинсона

В то время как современные исследования сосредоточены на очистке a-syn, команда исследователей применила альтернативный подход, определив белково-белковые взаимодействия, которые способствуют его накоплению.

Они разработали платформу для скрининга коротких строк аминокислот, которые могут нарушать белково-белковые взаимодействия на предмет их способности защищать клетки от a-syn.

С помощью этого подхода они выявили пептид, который снижает уровень a-syn в клетках, нарушая взаимодействие между a-syn и белковой субъединицей клеточного механизма.

Команда подтвердила, что они могут использовать свой пептид для предотвращения того, чтобы a-syn уклонялся от естественных путей очистки клеток. Таким образом найдя потенциальную терапевтическую мишень для лечения болезни Паркинсона, а также других заболеваний, связанных с накоплением a-syn, таких как деменция с тельцами Леви.

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