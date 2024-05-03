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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 мая 2024, 18:21
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Ученые отследили «удвоение» в происхождении раковых клеток

Прорыв в исследовании рака
Ученые из Университета Джона Хопкинса выявили критический путь, по которому клетки, находящиеся в состоянии стресса, могут «выходить из себя» и чрезмерно реплицировать свою ДНК, что является отличительной чертой рака.
Ученые отследили «удвоение» в происхождении раковых клеток
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на то, как раковые клетки приобретают аномальное количество хромосом (92 хромосомы по сравнению с 46 хромосомами здоровых клеток).

Объектом исследования стали клетки молочной железы и легких человека, которые часто делятся. Исследователи заметили, что под воздействием стресса (например, лекарств, радиации) большинство клеток переходит в состояние покоя. Однако небольшой процент (5−10%) обходил это состояние и продолжал воспроизводить свою ДНК.

Кто виноват? Белковый комплекс под названием APC, который обычно активируется во время деления клеток, как оказалось, преждевременно активируется в этих клетках, подвергшихся стрессу. Эта преждевременная активация, по-видимому, связана со стресс-активируемыми белковыми киназами.

Это открытие имеет интересные последствия для лечения рака. Воздействуя на этот путь, исследователи надеются разработать революционные лекарства.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#рак
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#исследование
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#здоровье