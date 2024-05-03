Ученые отследили «удвоение» в происхождении раковых клеток

Исследование, опубликованное в журнале Science, проливает свет на то, как раковые клетки приобретают аномальное количество хромосом (92 хромосомы по сравнению с 46 хромосомами здоровых клеток).

Объектом исследования стали клетки молочной железы и легких человека, которые часто делятся. Исследователи заметили, что под воздействием стресса (например, лекарств, радиации) большинство клеток переходит в состояние покоя. Однако небольшой процент (5−10%) обходил это состояние и продолжал воспроизводить свою ДНК.

Кто виноват? Белковый комплекс под названием APC, который обычно активируется во время деления клеток, как оказалось, преждевременно активируется в этих клетках, подвергшихся стрессу. Эта преждевременная активация, по-видимому, связана со стресс-активируемыми белковыми киназами.

Это открытие имеет интересные последствия для лечения рака. Воздействуя на этот путь, исследователи надеются разработать революционные лекарства.