Ученые поняли, почему старение часто приводит к «слабоумию»

Команда исследователей сосредоточилась на клеточном старении — состоянии, когда клетки перестают делиться, но остаются активными. Они обнаружили, что PQBP3, обычно расположенный в нуклеолусе, во время старения перемещается в нуклеоплазму или цитоплазму. Это перемещение дестабилизирует ядерную мембрану, что связано с деградацией Lamin B1, белка ядерной мембраны.

В моделях спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа (SCA1), нейродегенеративного заболевания, PQBP3 был захвачен аномальными белковыми агрегатами, что еще больше дестабилизировало клеточную структуру, пишут ученые. Полученные результаты позволяют предположить, что «потеря PQBP3 может быть общим фактором как старения, так и нейродегенерации», что делает его потенциальной мишенью для новых методов лечения. Однако двойная роль PQBP3, также связанная с подавлением рака, представляет собой «сложную проблему для будущих методов лечения».

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