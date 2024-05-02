Ученые поняли причину «любви» блох к некоторым домам

Руководила исследованием Аделаида Миаринджара, ее команда обнаружила два ключевых фактора риска высокой численности блох:

Грязные полы: в домах с традиционными грязными полами, покрытыми ковриками из растительных волокон, вероятность появления блох была значительно выше, чем в домах с цементными или дощатыми полами. Грязь, покрытая ковриком, по-видимому, обеспечивает идеальную влажность для размножения блошиных личинок.

Животные в доме ночью: Если держать в доме на ночь таких животных, как куры или домашний скот, то это создает для блох легкодоступный источник пищи.

Эти выводы говорят о том, что улучшение условий жизни может стать решающим шагом в борьбе с популяцией блох. Переход на более прочные материалы для пола и строительство отдельных сараев для животных может значительно снизить риск заражения блохами.

Исследование также подчеркивает опасность неправильного использования инсектицидов. 80% домашних хозяйств используют инсектициды для борьбы с блохами, часто прибегая к немаркированным, переупакованным химикатам, продающимся на местных рынках. Это может привести к риску для здоровья из-за передозировки и ускоряет развитие устойчивости блох к инсектицидам.

А чрезмерное использование инсектицидов создает естественный отбор, благоприятствующий появлению «устойчивых» блох, что может подорвать будущие усилия по борьбе с чумой.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.