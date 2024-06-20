Ученые: повышенный риск Альцгеймера косвенно передается по материнский линии

Проанализировав данные 4 400 "когнитивно неполноценных" взрослых в возрасте 65-85 лет, участвовавших в исследовании, ученые обнаружили, что у людей с семейной историей болезни Альцгеймера по материнской линии наблюдалось повышенное отложение амилоида по сравнению с теми, кто имел историю болезни по отцовской линии или не имел ее.

Старший автор исследования Хен-Сик Янг подчеркнул, что в исследовании особое внимание уделяется фенотипам потери памяти и деменции, связанным с историей болезни родителей.

Данное исследование позволяет предположить наличие генетической связи между риском развития болезни Альцгеймера и наследственностью по материнской линии, что может стать основой для будущих стратегий профилактики и клинических испытаний, направленных на лиц, входящих в группу риска.

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