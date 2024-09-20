Ученые предложили «душить» раковые опухоли

Команда исследователей выявила субпопуляцию макрофагов, тип иммунных клеток, которые проявляют повышенную реакцию на рак в условиях низкого содержания кислорода. В то время как большинство макрофагов в опухолях перепрограммированы на поддержку роста рака, те, что подверглись воздействию гипоксии, продемонстрировали значительные изменения, повышающие их способность инициировать иммунные реакции. Исследователи обнаружили, что некоторые гены, связанные с воспалением, стали более активными в этих гипоксических макрофагах, регулируемых такими молекулами, как NF-κB и HIF1α.

Примечательно, что при раке мочевого пузыря и яичников опухоли, содержащие эти гипоксические макрофаги, способствующие усилению воспаления, коррелируют с улучшением исхода заболевания.

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