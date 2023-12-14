Ученые: прекратите использовать гомеопатические глазные капли

Несмотря на то, что в этом году не было ни одной громкой проблемы с гомеопатическими каплями для глаз, неожиданное предупреждение FDA подчеркивает очевидные риски, связанные с этими псевдонаучными препаратами.

FDA подчеркивает, что все такие средства для глаз представляют собой повышенный риск нанесения вреда, поскольку глаза являются иммунопривилегированным объектом, требующим стерильности для предотвращения инфекции. В рекомендации оспаривается нормативное исключение, позволяющее гомеопатическим препаратам обходить предварительную проверку безопасности и эффективности на рынке.

Потребителей предостерегают от использования любых безрецептурных глазных капель, утверждающих, что они лечат такие серьезные заболевания, как глаукома, катаракта, ретинопатия или макулярная дегенерация, поскольку они, скорее всего, являются мошенническими.

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