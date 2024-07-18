Ученые пролили свет на «эволюцию» рака

Исследование, опубликованное в журнале PRX Life, бросает вызов традиционным генетическим теориям и предполагает, что экологические взаимодействия между «мутантами», устойчивыми к лекарствам, и их клетками-предками, из которых они эволюционировали, играют решающую роль.

Исследование, проведенное под руководством Джейкоба Скотта, объединяет компьютерное моделирование и аналитические методы, чтобы продемонстрировать, как эта экологическая динамика смягчает издержки устойчивости, позволяя устойчивым клеткам выживать и процветать еще до начала лечения. Это понимание, применимое в различных биомедицинских контекстах, включая рак и патогены, предлагает новый подход к борьбе с резистентностью: нацеливание на экологические механизмы, которые поддерживают выживание резистентных клеток.

Полученные результаты не только устраняют пробелы между популяционной генетикой и теоретической экологией, но и предлагают потенциально новые стратегии для разработки методов лечения, которые нарушают эти взаимодействия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.