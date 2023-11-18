Ученые раскрыли 30 генов, определяющих форму головы

Эти результаты не только объясняют спектр форм головы человека, но и позволяют понять генетические основы таких заболеваний, связанных с черепом, как краниосиностоз.

Проанализировав магнитно-резонансные снимки более 6 тыс подростков, специалисты выявили гены, в том числе RUNX2, управляющие большим разбросом развития черепа. Инновационный подход к исследованию, заключающийся в изучении трехмерных форм свода, позволил выявить нюансы генетических ассоциаций и обнаружить глобальное и локальное влияние конкретных генов на форму головы. Удивительно, но эти генетические открытия оказались справедливыми для различных групп предков.

Их последствия выходят за рамки раскрытия тайн естественной вариации формы головы и позволяют совершить прорыв в понимании заболеваний, поражающих свод черепа. Гены, связанные с формой свода, такие как BMP2, BBS9 и ZIC2, были также связаны с краниосиностозом, что явилось значительным шагом в развитии медицинских исследований.

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