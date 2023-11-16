Ученые раскрыли путь восстановления раковых клеток, что поможет в будущем лечении

Ученые раскрыли путь восстановления раковых клеток, что поможет в будущем леченииИ при чем тут ДНК
Исследователи из Университета Северной Каролины обнаружили скрытый путь репарации ДНК - полимеразное тета-опосредованное присоединение концов (TMEJ), используемый некоторыми видами рака, включая наследственные раки молочной железы, яичников и простаты.
Открытие, подробно описанное в журнале Nature, проливает свет на роль полимеразы тета в репарации повреждений ДНК и ее связь с выживаемостью рака. В частности, было обнаружено, что в раковых опухолях с мутациями BRCA1 и BRCA2 повышена регуляция TMEJ.
Это открытие открывает возможности для создания целевых методов лечения рака, нарушающих путь TMEJ, что может обеспечить более эффективный и точный подход по сравнению с традиционной химиотерапией.
Исследователи выявили уникальную «систему приятельства» между полимеразами тета и дельта, что позволило по-новому взглянуть на их совместную роль в репарации ДНК.
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