Ученые раскрыли путь восстановления раковых клеток, что поможет в будущем лечении

Открытие, подробно описанное в журнале Nature, проливает свет на роль полимеразы тета в репарации повреждений ДНК и ее связь с выживаемостью рака. В частности, было обнаружено, что в раковых опухолях с мутациями BRCA1 и BRCA2 повышена регуляция TMEJ.

Это открытие открывает возможности для создания целевых методов лечения рака, нарушающих путь TMEJ, что может обеспечить более эффективный и точный подход по сравнению с традиционной химиотерапией.

Исследователи выявили уникальную «систему приятельства» между полимеразами тета и дельта, что позволило по-новому взглянуть на их совместную роль в репарации ДНК.

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