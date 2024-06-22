Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 июня 2024, 18:00
1 мин.

Ученые раскрыли стоящие за редкими заболеваниями скрытые ДНК-механизмы

Это поможет в лечении
Исследователи из PNRI в сотрудничестве с Медицинским колледжем Бэйлора раскрыли, как специфические перестройки ДНК, называемые "инвертированными утроениями", способствуют возникновению генетических заболеваний.
Ученые раскрыли стоящие за редкими заболеваниями скрытые ДНК-механизмы
© Ferra

Исследовательская группа проанализировала ДНК 24 человек и обнаружила, что эти сложные перестройки возникают в результате переключения шаблонов сегментов ДНК во время "ремонта". Эти переключения, происходящие внутри инвертированных повторов, могут нарушать работу генов и приводить к таким заболеваниям, как синдром дупликации MECP2.

Полученные результаты свидетельствуют о структурном разнообразии и влиянии этих перестроек на дозировку генов. Используя секвенирование ДНК, исследователи составили карту точных мест, где происходит переключение шаблонов, что позволило глубже понять генетические нарушения.

Полученные результаты открывают новые возможности для разработки целевых методов лечения редких заболеваний, отмечают ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#ДНК
,
#здоровье
,
#Находка