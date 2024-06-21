Ученые рассказали, что режим сна может рассказать о вашем здоровье

В исследовании подчеркивается, что наблюдение за тем, как люди переходят от одного фенотипа сна к другому с течением времени, может дать важнейшие сведения о состоянии здоровья, таком как диабет, апноэ во сне и даже о таких заболеваниях, как COVID-19.

Исследователи обнаружили, что именно эти переходы, а не средний фенотип сна, дают ценную информацию о рисках для здоровья. Например, частые переходы от одного типа сна к другому были связаны с повышенным риском для здоровья, что свидетельствует о "прогностическом потенциале непрерывного мониторинга сна".

Ведущий автор исследования Бенджамин Смарр подчеркнул роль носимых устройств в улавливании этих нюансов, подчеркнув их важность для выявления рисков для здоровья, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

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