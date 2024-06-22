Ученые рассказали, как сделать кровавые апельсины еще полезнее

Опубликовано 22 июня 2024, 10:57
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Ученые рассказали, как сделать кровавые апельсины еще полезнееОхлаждение
Недавнее исследование Университета Флориды показало, что хранение кровавых (красных) апельсинов при более низких температурах может значительно усилить их полезные свойства. Эти цитрусы богаты антиоксидантами и другими полезными соединениями.
Али Сархош, доцент UF/IFAS, и Фариборз Хабиби, ведущий автор исследования, изучили влияние хранения в прохладных местах на красных апельсинах. Они обнаружили, что температура от 4.4 до 11 градусов по Цельсию повышает содержание антоцианов, фенольных соединений и антиоксидантов. Кроме того, хранение фруктов при температуре около 7 градусов по Цельсию сохраняет упругость, вес и содержание сахара, что очень важно для сохранения качества и вкуса.
В настоящее время эти фрукты процветают в средиземноморском климате, например в Италии и Испании.
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