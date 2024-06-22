Ученые рассказали, как сделать кровавые апельсины еще полезнее

Али Сархош, доцент UF/IFAS, и Фариборз Хабиби, ведущий автор исследования, изучили влияние хранения в прохладных местах на красных апельсинах. Они обнаружили, что температура от 4.4 до 11 градусов по Цельсию повышает содержание антоцианов, фенольных соединений и антиоксидантов. Кроме того, хранение фруктов при температуре около 7 градусов по Цельсию сохраняет упругость, вес и содержание сахара, что очень важно для сохранения качества и вкуса.

В настоящее время эти фрукты процветают в средиземноморском климате, например в Италии и Испании.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.