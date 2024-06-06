Ученые рассказали о новых «побочках» повышенного давления

Ученые рассказали о новых «побочках» повышенного давленияУхудшение когнитивных функций у подростков
В исследовании, являющемся частью восьмилетнего проекта PANIC, приняли участие 116 подростков со средним возрастом 15,9 лет. Исследователи обнаружили, что повышение артериального давления связано с ухудшением внимания, обучения и общего познания, а жесткость артерий коррелирует с ухудшением рабочей памяти.
Интересно, что негативное когнитивное влияние высокого кровяного давления было более выражено у девочек, в то время как у мальчиков с повышенной артериальной жесткостью внимание и рабочая память были лучше. Эти ассоциации не зависели от физической активности и сидячего образа жизни.
Результаты исследования подчеркивают острую необходимость раннего вмешательства в управление сердечно-сосудистым здоровьем для поддержки когнитивного развития подростков, пишут ученые.
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