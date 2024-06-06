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Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 июня 2024, 12:43
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Ученые рассказали о новых «побочках» повышенного давления

Ухудшение когнитивных функций у подростков
Недавнее исследование, проведенное Университетом Ювяскюля и Университетом Восточной Финляндии, показало, что у подростков с повышенным артериальным давлением и жесткостью самих артерий могут ухудшаться когнитивные функции.
Ученые рассказали о новых «побочках» повышенного давления
© Ferra

В исследовании, являющемся частью восьмилетнего проекта PANIC, приняли участие 116 подростков со средним возрастом 15,9 лет. Исследователи обнаружили, что повышение артериального давления связано с ухудшением внимания, обучения и общего познания, а жесткость артерий коррелирует с ухудшением рабочей памяти.

Интересно, что негативное когнитивное влияние высокого кровяного давления было более выражено у девочек, в то время как у мальчиков с повышенной артериальной жесткостью внимание и рабочая память были лучше. Эти ассоциации не зависели от физической активности и сидячего образа жизни.

Результаты исследования подчеркивают острую необходимость раннего вмешательства в управление сердечно-сосудистым здоровьем для поддержки когнитивного развития подростков, пишут ученые.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#дети
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#Давление