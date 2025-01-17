Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 января 2025, 09:00
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Ученые разработали крошечные капсулы для уничтожения раковых клеток

Или «sEV»
Исследователи из Университета Пенсильвании разработали новый многообещающий метод лечения рака — крошечные капсулы, называемые малыми внеклеточными везикулами (sEV). Эти капсулы, созданные из иммунных клеток человека, нацелены на белок DR5, находящийся на поверхности многих раковых клеток. При активации DR5 запускает процесс самоуничтожения раковой клетки, известный как апоптоз.
Ученые разработали крошечные капсулы для уничтожения раковых клеток
© Ferra

В лабораторных испытаниях sEVs превзошли другие методы лечения, которые также нацелены на DR5, включая антитела. sEVs эффективно уничтожали раковые клетки различных видов рака, включая меланому, рак печени и яичников. Они также помогли остановить рост опухоли в мышиных моделях и улучшили показатели выживаемости.

Кроме того, sEVs способны нарушать иммуносупрессивную среду опухоли, что делает их сильным кандидатом для лечения солидных опухолей, на которые сложнее воздействовать традиционными методами лечения.

Сейчас команда работает над усовершенствованием процесса производства и подготовкой к клиническим испытаниям на людях.

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