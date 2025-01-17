Ученые разработали крошечные капсулы для уничтожения раковых клеток

В лабораторных испытаниях sEVs превзошли другие методы лечения, которые также нацелены на DR5, включая антитела. sEVs эффективно уничтожали раковые клетки различных видов рака, включая меланому, рак печени и яичников. Они также помогли остановить рост опухоли в мышиных моделях и улучшили показатели выживаемости.

Кроме того, sEVs способны нарушать иммуносупрессивную среду опухоли, что делает их сильным кандидатом для лечения солидных опухолей, на которые сложнее воздействовать традиционными методами лечения.

Сейчас команда работает над усовершенствованием процесса производства и подготовкой к клиническим испытаниям на людях.

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