Ученые решили узнать, как запахи природы влияют на наше здоровье

В недавней работе, опубликованной в журнале Science Advances, междисциплинарная команда, включающая экспертов из США, Великобритании и других стран, подчеркивает необходимость изучения того, как естественные запахи влияют на нас. Растения выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые не только выполняют экологические функции, но и могут влиять на здоровье человека.

Братман подчеркивает, что наша обонятельная система, способная распознавать более триллиона запахов, обрабатывает эти ЛОС, потенциально влияя на наши эмоции и поведение. Исследователи предлагают комплексную схему для изучения этих эффектов, объединяющую идеи из различных областей, таких как психология, экология и наука об атмосфере.

Как отмечает Брэтман, эти знания могут помочь нам принимать обоснованные решения о сохранении природной среды и ее полезных обонятельных соединений.