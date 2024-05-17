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Фитнес и здоровье
Опубликовано 17 мая 2024, 06:45
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Ученые решили узнать, как запахи природы влияют на наше здоровье

И укрепляют его
Известно, что пребывание на природе способствует улучшению самочувствия, снижая стресс и улучшая эмоции, однако роль обонятельных ощущений изучена меньше. Группа под руководством Грегори Брэтмана из Университета Вашингтона сосредоточилась на этой области.
Ученые решили узнать, как запахи природы влияют на наше здоровье
© Ferra

В недавней работе, опубликованной в журнале Science Advances, междисциплинарная команда, включающая экспертов из США, Великобритании и других стран, подчеркивает необходимость изучения того, как естественные запахи влияют на нас. Растения выделяют летучие органические соединения (ЛОС), которые не только выполняют экологические функции, но и могут влиять на здоровье человека.

Братман подчеркивает, что наша обонятельная система, способная распознавать более триллиона запахов, обрабатывает эти ЛОС, потенциально влияя на наши эмоции и поведение. Исследователи предлагают комплексную схему для изучения этих эффектов, объединяющую идеи из различных областей, таких как психология, экология и наука об атмосфере.

Как отмечает Брэтман, эти знания могут помочь нам принимать обоснованные решения о сохранении природной среды и ее полезных обонятельных соединений.

Источник:Science Daily
Автор:Максим Многословный
Теги:
#здоровье
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#природа
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#исследование