Фитнес и здоровье
Опубликовано 24 июля 2025, 16:22
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​​Ученые РФ нашли гены, которые влияют на чувствительность к боли в спине

Вы знаете, кого винить
Исследователи из Института цитологии и генетики СО РАН обнаружили гены, которые определяют, насколько сильно человек чувствует боль в спине. Выяснилось, что основную роль играют гены, связанные с работой нервной системы. Гены, отвечающие за костно-хрящевые ткани позвоночника и иммунитет, влияют на боль гораздо меньше.
​​Ученые РФ нашли гены, которые влияют на чувствительность к боли в спине

© Ferra.ru

Ученые проанализировали данные около полумиллиона человек из биобанка Великобритании и нашли более десяти генов, связанных с хронической болью, которая длится более трёх месяцев. Это поможет создавать индивидуальные прогнозы риска появления боли.

Если удастся определить точные генетические маркеры, пациенты смогут пройти специальное обследование, чтобы узнать вероятность сильных болевых симптомов и вовремя принять меры.

Сейчас ученые вместе с врачами изучают ткани пациентов с разной степенью повреждения межпозвонковых дисков. Они хотят понять, какие гены влияют на развитие этих изменений и почему появляются боли.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Наука.рф
Автор:Максим Многословный
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