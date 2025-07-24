​​Ученые РФ нашли гены, которые влияют на чувствительность к боли в спине

Ученые проанализировали данные около полумиллиона человек из биобанка Великобритании и нашли более десяти генов, связанных с хронической болью, которая длится более трёх месяцев. Это поможет создавать индивидуальные прогнозы риска появления боли.

Если удастся определить точные генетические маркеры, пациенты смогут пройти специальное обследование, чтобы узнать вероятность сильных болевых симптомов и вовремя принять меры.

Сейчас ученые вместе с врачами изучают ткани пациентов с разной степенью повреждения межпозвонковых дисков. Они хотят понять, какие гены влияют на развитие этих изменений и почему появляются боли.

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