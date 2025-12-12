Ученые РФ создали «наностимуляторы» для доставки лекарств в мозг через нос

Эти частицы, похожие на крошечные стимуляторы, состоят из двух слоёв. Внутренний слой реагирует на магнитное поле, а внешний — на электрическое. Их синергия позволяет дистанционно активировать наночастицы, чтобы они проникали через обонятельные рецепторы носа и доставляли препарат в мозг.

Важно, что весь процесс создания наночастиц проходит без высокотемпературной обработки, что позволяет сохранять их крошечный размер для точного движения, пояснил руководитель исследования Роман Чернозем из Томского политехнического университета.

Разработку уже успешно протестировали на клетках человеческого мозга и мышах.

