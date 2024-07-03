Ученые случайно открыли новый метод борьбы с раком

Изначально сравнивая различные уровни питательных веществ в средах для Т-клеток, исследователь Дэн Каппабианка наткнулся на прорыв, когда клетки были случайно помещены в неправильную среду. Эта ошибка привела к "новаторскому пониманию": двухэтапный процесс, включающий ограничение питательных веществ с последующим их обильным поступлением, может значительно повысить способность Т-клеток поражать опухоли и формировать стойкие клетки памяти.

Этот подход "метаболического прайминга" не только усилил способность Т-клеток убивать рак, но и увеличил продолжительность их жизни у пациентов. Клинические испытания с использованием этих оптимизированных CAR T-клеток показали заметный 63-процентный процент успеха в уменьшении опухолей, что значительно превосходит результаты предыдущих испытаний.

Дальнейшие исследования направлены на совершенствование этой методики для более широкого применения.

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