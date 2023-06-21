Ученые смогли отключить ген тревожности

Тревожные расстройства, такие как паническое расстройство и социальное тревожное расстройство, могут серьезно повлиять на самочувствие и повседневную деятельность человека. Специфический барьер, который защищает мозг от вредных веществ, также представляет собой проблему для терапевтических средств, пытающихся проникнуть в мозг.

Исследователи в этом исследовании добились прорыва, используя интраназальную доставку системы CRISPR/Cas9. Введение инактивированного адено-ассоциированного вируса (AAV) через нос мышей позволило технологии редактирования генов достичь нейронов в мозге и нацелиться на ген рецептора серотонина (HTR2A), который, как известно, влияет на регуляцию настроения.

Через пять недель мыши прошли тесты на тревожность, которые выявили значительные положительные результаты. Мыши, прошедшие лечение, демонстрировали менее тревожное поведение, проводили больше времени в ярко освещенных местах.

Исследователи отметили 8,47-кратное снижение экспрессии HTR2A и пришли к выводу, что их терапия по эффективности не уступает лекарствам, обычно назначаемым от тревоги.

Это новаторское доказательное исследование демонстрирует долгосрочную модификацию определенных черт характера, прокладывая путь к разработке новых лекарств для борьбы с тревогой и депрессией, особенно для людей, которые плохо реагируют на традиционные методы лечения.

Для клинического применения необходимы дальнейшие исследования.

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