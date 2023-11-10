Ученые создали безопасный для почек противогрибковый препарат

Созданный на основе известного противогрибкового препарата амфотерицин B, печально известного своей токсичностью для почек, АМ-2-19 подвергся тщательной доработке, в результате чего был создан препарат, щадящий почки, снижающий резистентность и обладающий широким спектром эффективности.

Исследования, проведенные под руководством доктора Мартина Д. Берка, позволили успешно превратить препарат в отличное решение, продемонстрировав эффективность, превосходящую существующие противогрибковые препараты, в испытаниях против более чем 500 клинически значимых видов патогенов.

Молекула, которая в настоящее время проходит фазу 1 клинических испытаний под маркой Sfunga Therapeutics, знаменует собой значительный скачок на пути к созданию более безопасного и эффективного средства для лечения грибковых инфекций.

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