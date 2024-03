Ученые создали гидрогель для лечения сердца

Он демонстрирует потенциал в лечении синдрома HLHS

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Journal of the American College of Cardiology: Basic to Translational Science, дает надежду детям с синдромом HLHS, редким, но критическим врожденным пороком сердца. В исследовании изучался потенциал инъекционного гидрогеля для смягчения повреждений правого желудочка сердца у этой категории пациентов.