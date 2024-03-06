Ученые создали молочные напитки для укрепления психического здоровья

Напитки, разработанные сотрудником кафедры Индустрии питания гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Артемом Щетининым, обогащены комплексом витаминов, минералов, микро- и макроэлементов. Они созданы на основе молока с использованием продуктов пчеловодства и растительных компонентов.

В состав входят пастеризованное молоко жирностью 2,5%, мороженое, натуральный мед, нативный трутневый гомогенат, маточное молочко, цветочная пыльца пчелиная, ягоды голубики, мякоть вишни и свежая мякоть манго.

По словам Щетинина, в состав напитков входят только натуральные ингредиенты, а технология производства исключает термическую обработку, что обеспечивает минимальную потерю пищевой и биологической ценности. Также они не содержат консервантов, красителей и стабилизаторов.

На напитки получены два патента на изобретения, а на еще одно изобретение подана заявка в Федеральный институт промышленной собственности. Кроме того, разработанные рецепты будут предложены для включения в меню ресторанов, кафе при фитнес-центрах, спортзалах, санаториях и кофейнях.

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