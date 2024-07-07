Ученые создали мышь с иммунитетом человека

Мыши TruHuX были созданы путем введения иммунодефицитным мутантным мышам NSG W41 человеческих стволовых клеток из пуповинной крови с последующей обработкой 17b-эстрадиолом для повышения выживаемости стволовых клеток и выработки антител. В отличие от предыдущих моделей, мыши TruHuX демонстрируют устойчивый иммунный ответ, сходный с человеческим, вырабатывая специфические антитела против таких патогенов, как Salmonella Typhimurium и SARS-CoV-2 после вакцинации.

Авторы работы считают, что мыши TruHuX позволят снизить зависимость от нечеловеческих приматов в исследованиях и более глубоко изучить влияние эстрогена на иммунную систему. Эта модель не только предлагает реалистичную платформу для изучения таких заболеваний, как COVID-19, но и проливает свет на фундаментальные иммунологические процессы, такие как память В-лимфоцитов и выработка антител плазматическими клетками.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.