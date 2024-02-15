Ученые создали напиток с золотом для лечения склероза

Наш мозг зависит от постоянного притока энергии, источником которой является аденозинтрифосфат (АТФ). Решающее значение для производства АТФ имеет молекула, называемая никотинамид аденин динуклеотид (NAD+). К сожалению, при таких нейродегенеративных заболеваниях, как рассеянный склероз и БП, соотношение NAD+/NADH (маркер энергетических возможностей мозга) падает с угрожающей скоростью.

Исследователи из Юго-Западного медицинского центра UT разработали концентрированную суспензию нанокристаллов золота под названием CNM-Au8. Эти нанокристаллы действуют как катализаторы, ускоряя превращение NADH в NAD+, что потенциально увеличивает запасы энергии в мозге. Исследования показали, что CNM-Au8 может преодолевать гематоэнцефалический барьер и проникать через клеточные мембраны, доставляя свои эффекты прямо туда, где они необходимы.

В двух отдельных исследованиях принимали участие пациенты с РС и БП. Участники получали ежедневную дозу CNM-Au8 в течение 12 недель, а исследователи следили за ключевыми энергетическими метаболитами мозга. После лечения в обеих группах наблюдалось статистически значимое увеличение соотношения NAD+/NADH, что говорит о том, что нанокристаллы действительно направлены на работу мозга.

В ходе исследования БП также было отмечено статистически значимое улучшение повседневной жизнедеятельности, что указывает на потенциальную функциональную пользу для пациентов. Побочные эффекты были отмечены как легкие или умеренные, что добавляет оптимизма в отношении данного подхода к лечению.

Хотя эти результаты обнадеживают, они представляют собой лишь испытания 2-й фазы. Чтобы подтвердить эффективность и безопасность CNM-Au8 для более широких групп пациентов, необходимы более масштабные испытания третьей фазы.

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