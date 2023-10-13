Ученые создали орган-на-чипе

Артритные заболевания суставов, такие как ревматоидный артрит и остеоартрит, сопровождаются воспалением синовии - мембраны, покрывающей суставные полости. Это воспаление приводит к боли и отеку, и в настоящее время не существует лекарств от этих заболеваний.

Ключ к поиску более эффективных методов лечения лежит в создании модели, точно воспроизводящей всю сложность физиологии человека. Исследователи добились этого, создав трехмерный орган-на-чипе, содержащий человеческие синовиальные клетки и клетки кровеносных сосудов, что позволило создать первый васкуляризированный синовий-на-чипе.

Воспроизводя основные особенности биологии синовии, такие как поведение синовиоцитов и секреция компонентов синовиальной жидкости, исследователи считают, что эта модель может улучшить наше понимание механизмов заболевания и послужить платформой для поиска и тестирования новых методов лечения артритных заболеваний.

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