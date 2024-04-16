Ученые создали оружие против «неубиваемых» бактерий

Рост числа устойчивых к антибиотикам бактерий представляет собой серьезную угрозу для здоровья человека. Фаговая терапия, использующая бактериофаги для уничтожения бактерий, предлагает многообещающий альтернативный метод лечения. Исследование посвящено тому, как фаги обезвреживают Pseudomonas aeruginosa, бактерию, вызывающую инфекции в больницах и других медицинских учреждениях.

P. aeruginosa использует пили, волосовидные придатки, для передвижения, формирования биопленок и обмена генами устойчивости к антибиотикам. Фаги, подобные PP7, используют эти пили для заражения. PP7 прикрепляется к пилюле, заставляя ее втягиваться и притягивать фаг к себе. Важно, что когда фаг проникает в клетку, пилюс сгибается и отщелкивается, нарушая ключевые функции бактерии.

В отличие от традиционной фаговой терапии, этот подход не обязательно убивает бактерии. Вместо этого он делает их безвредными, лишая их пилий. Это может позволить иммунной системе бороться с инфекцией естественным путем или сделать их восприимчивыми к более низким дозам антибиотиков, снижая риск развития антибиотикорезистентности.

Понимание этих механизмов обезвреживания открывает путь к разработке новых методов лечения для борьбы с бактериальными инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

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