Ученые создали поверхность с наношипами для борьбы с вирусами

Ученые создали поверхность с наношипами для борьбы с вирусамиИ вполне успешно
Поверхность на основе кремния, украшенная микроскопическими шипами высотой всего 2 нанометра и длиной 290 нанометров, демонстрирует исключительные способности к уничтожению вирусов. При контакте с HPIV-3 эти острые выступы прокалывают и деформируют частицы вируса, делая их неспособными к репликации и распространению инфекции.
Исследования показали, что поверхность наношипов эффективно нейтрализует до 96% частиц HPIV-3 в течение шести часов после воздействия, а также демонстрирует значительную эффективность против таких бактериальных патогенов, как Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.
Этот подход имеет ряд преимуществ перед традиционными противовирусными методами. В отличие от химических ингибиторов или вакцин, которые направлены на конкретные вирусные компоненты, наношипы воздействуют непосредственно на сами вирусные частицы, что делает их эффективными против широкого спектра вирусов.
Наношипы можно использовать для покрытия лабораторных поверхностей и оборудования, создания защитных барьеров и даже разработки новых медицинских устройств, способных нейтрализовать вирусы непосредственно внутри организма.
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