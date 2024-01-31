Ученые создали поверхность с наношипами для борьбы с вирусами

Поверхность на основе кремния, украшенная микроскопическими шипами высотой всего 2 нанометра и длиной 290 нанометров, демонстрирует исключительные способности к уничтожению вирусов. При контакте с HPIV-3 эти острые выступы прокалывают и деформируют частицы вируса, делая их неспособными к репликации и распространению инфекции.

Исследования показали, что поверхность наношипов эффективно нейтрализует до 96% частиц HPIV-3 в течение шести часов после воздействия, а также демонстрирует значительную эффективность против таких бактериальных патогенов, как Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus.