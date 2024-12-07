Ученые создали робота червя-паразита. И он делает ровно то, о чем вы подумали

Устройство, изготовленное из нержавеющей стали и полимеров, было протестировано на материалах, имитирующих человеческую ткань. Оно успешно прикрепилось, причем его захват ограничивался только прочностью ткани. Исследователи предполагают, что его можно использовать для доставки лекарств с “пролонгированным высвобождением”, имплантации датчиков или разработки лучших моделей для изучения паразитов.

Вдохновением для команды послужил сколекс ленточного червя, который цепляется за кишечник хозяина. Хотя думать об этом неприятно, такая конструкция очень эффективна для надежного прикрепления.

Синтетическая версия была дешевой и простой в производстве, что дает надежду на практическое применение в здравоохранении и не только.

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