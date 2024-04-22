Ученые создали стельки для обуви специально для диабетиков

Диабет повреждает нервы и кровообращение, что делает ноги более восприимчивыми к язвам. Примерно у трети диабетиков в течение жизни развиваются язвы, что приводит к более чем 160 000 ампутаций в год только в США.

«Существующие стельки не показали значительных успехов в предотвращении язв», — говорит автор работы. «Наш подход отличается. Эти стельки чередуют давление на разные участки стопы, давая тканям отдых и способствуя кровотоку. Это помогает поддерживать здоровье кожи и тканей, что в конечном итоге снижает риск возникновения язв».