Ученые создали таблетку с микророботами для лечения кишечника

Исследование, опубликованное в журнале Science Robotics, рассказывает о безлекарственном подходе, использующем биоразлагаемые полимерные наночастицы, прикрепленные к клеткам зеленых водорослей.

Эти микророботы поглощают и нейтрализуют провоспалительные цитокины, которые вызывают хроническое воспаление у пациентов с ВЗК. Естественные плавательные способности водорослей помогают распределять наночастицы по всей толстой кишке, разрывая цикл воспаления. Заключенные в капсулу, реагирующую на рН, микророботы высвобождаются только в толстой кишке, обеспечивая целенаправленное лечение.

У мышей лечение уменьшило фекальные кровотечения, улучшило консистенцию стула, обратило вспять потерю веса и уменьшило воспаление толстой кишки.

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