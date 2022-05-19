Ученые стали ближе к лечению возрастных заболеваний

Митохондрии принято называть "электростанцией" клетки, поскольку эти бобовидные структуры обеспечивают единицы энергии, необходимые для функционирования каждой клетки. Они участвуют во многих важнейших процессах, включая иммунный ответ, воспаление и метаболизм.

По словам Чжоу, дисфункция митохондрий связана с большинством хронических заболеваний, включая нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и ожирение. Растущее число доказательств указывает на то, что эта дисфункция способствует старению в целом.

В текущем исследовании команда использовала дрожжи в качестве модели, чтобы проверить, регулирует ли Том70 биогенез митохондрий путем координации сложного баланса между производством белков, предназначенных для митохондрий, и скоростью, с которой эти белки могут быть доставлены в митохондрии. Они обнаружили, что это так. Подобная регуляторная функция Том70 сохраняется и у плодовых мушек.

Далее команда показала, что повышение уровня Том70 в дрожжах замедляет развитие митохондриальной дисфункции и увеличивает продолжительность жизни. Этот вывод связан с тем, что повышение уровня Tom70 может защитить клетки человека от некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, но механические детали того, почему это происходит, были неизвестны. “Мы открыли новую функцию для этого белка и представили механизм того, как Том70 может приносить пользу клетке”, - сказали авторы работы.

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