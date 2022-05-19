Ученые стали ближе к лечению возрастных заболеваний

Ученые стали ближе к лечению возрастных заболеванийНо нужны дальнейшие исследования
Митохондрии принято называть "электростанцией" клетки, поскольку эти бобовидные структуры обеспечивают единицы энергии, необходимые для функционирования каждой клетки. Они участвуют во многих важнейших процессах, включая иммунный ответ, воспаление и метаболизм.
По словам Чжоу, дисфункция митохондрий связана с большинством хронических заболеваний, включая нейродегенеративные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания, рак, диабет и ожирение. Растущее число доказательств указывает на то, что эта дисфункция способствует старению в целом.
В текущем исследовании команда использовала дрожжи в качестве модели, чтобы проверить, регулирует ли Том70 биогенез митохондрий путем координации сложного баланса между производством белков, предназначенных для митохондрий, и скоростью, с которой эти белки могут быть доставлены в митохондрии. Они обнаружили, что это так. Подобная регуляторная функция Том70 сохраняется и у плодовых мушек.
Далее команда показала, что повышение уровня Том70 в дрожжах замедляет развитие митохондриальной дисфункции и увеличивает продолжительность жизни. Этот вывод связан с тем, что повышение уровня Tom70 может защитить клетки человека от некоторых хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, но механические детали того, почему это происходит, были неизвестны. “Мы открыли новую функцию для этого белка и представили механизм того, как Том70 может приносить пользу клетке”, - сказали авторы работы.
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