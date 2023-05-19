Ученые стали ближе к разработке солнцезащитного крема из ваших собственных клеток

Меланин является естественной защитой организма от вредных солнечных лучей, и ученые давно заинтересованы в использовании его защитных свойств в солнцезащитных кремах и других средствах личной гигиены. Однако из-за присущей ему нестабильности изучение меланина на молекулярном уровне было сопряжено с трудностями.

Недавнее исследование проливает свет на фундаментальную структуру меланина и один из его компонентов, который может преобразовывать свет в тепло, обеспечивая защиту широкого спектра от ультрафиолетовых до инфракрасных волн.

Примечательно, что молекула имеет небольшой размер, что делает ее пригодной для использования в солнцезащитных составах. Исследователи считают, что это новое понимание позволит разработать альтернативные солнцезащитные средства, превосходящие существующие продукты.

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