Ученые стали еще ближе к лечению инсулинозависимого диабета

Используя стволовые клетки поджелудочной железы донора с диабетом 1 типа, исследователи смогли эффективно реактивировать их, чтобы они стали экспрессирующими инсулин и функционально напоминали бета-подобные клетки с помощью препарата, одобренного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США, но в настоящее время не разрешенного для лечения диабета.

Хотя это требует дальнейшей работы, в принципе, новый подход позволит заменить клетки, вырабатывающие инсулин (бета-клетки), которые разрушаются у больных диабетом 1 типа, работающими клетками.

Исследование, проведенное под руководством экспертов по диабету профессора Сэма Эль-Оста, доктора Кита Аль-Хасани и доктора Ишанта Хураны из отделения диабета Монаша, может привести к потенциальному варианту лечения инсулинозависимого диабета.

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