Ученые улучшили молекулярных роботов на основе ДНК

Молекулярный контроллер, разработанный группой под руководством доцента Шин-ичиро М. Номуры, использует искусственно созданные молекулы ДНК и ферменты для управления молекулярными роботами без внешних манипуляций. Это позволяет роботам самостоятельно собираться и разбираться, что делает их очень эффективными в условиях, куда не доходят внешние сигналы.

Эта технология может произвести революцию в лечении и диагностике заболеваний, позволив молекулярным роботам выполнять сложные задачи, собираясь в группы и рассредоточиваясь для поиска целей.

Потенциальные будущие приложения включают наномашины, умные системы доставки лекарств и другие нанотехнологические решения.

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