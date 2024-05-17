Ученые улучшили результаты хирургического лечения рака легкого

В исследовании приняли участие более 450 пациентов с операбельным раком легкого. Пациенты, получавшие в ходе операции ниволумаб (иммунотерапевтический препарат), значительно улучшили бессобытийную выживаемость (БСВ): медиана БСВ не достигла 25 месяцев по сравнению с 18,4 месяцами при проведении химиотерапии. Это означает снижение риска рецидива рака или смерти на 42%.

Кроме того, периоперационная иммунотерапия привела к значительно более высокой частоте полного удаления опухоли во время операции, что дает возможность излечения большему числу пациентов. Риски безопасности были одинаковыми в обеих группах.

В настоящее время операция с последующей химиотерапией является стандартным методом лечения операбельного рака легкого, однако частота рецидивов остается высокой. Данное исследование позволяет предположить, что периоперационная иммунотерапия может стать новым стандартом, улучшая выживаемость и обеспечивая потенциальное излечение для большего числа пациентов.

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