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Фитнес и здоровье
Опубликовано 19 мая 2024, 06:45
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Ученые улучшили «выживаемость» донорских сердец

Это поможет 30-40 % донорских сердец, как минимум в США
В США 30−40% донорских сердец часто признаются непригодными для пересадки, что значительно сокращает количество доступных сердец для нуждающихся пациентов. Однако группа специалистов из Мичиганского университета под руководством Альваро Рохас-Пена разработала новаторское решение этой проблемы.
Ученые улучшили «выживаемость» донорских сердец
© Ferra

После восьми лет исследований команда Рохаса-Пены представила модифицированную систему нормотермической перфузии, способную сохранять донорские сердца в течение 24 часов. В этой системе для перфузии органов используется раствор, полученный из крови, и гемофильтр для удаления токсинов, что позволяет сохранить жизнеспособность сердца, не вызывая отека или повреждения.

В настоящее время донорские сердца сохраняются в холодном статическом хранилище в течение шести часов, что приводит к увеличению числа осложнений после трансплантации. Новая система нормотермической перфузии не только увеличивает время хранения, но и позволяет объективно оценить функцию сердца до трансплантации, включая возможность проведения эхокардиограммы.

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