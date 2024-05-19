Ученые улучшили «выживаемость» донорских сердец

После восьми лет исследований команда Рохаса-Пены представила модифицированную систему нормотермической перфузии, способную сохранять донорские сердца в течение 24 часов. В этой системе для перфузии органов используется раствор, полученный из крови, и гемофильтр для удаления токсинов, что позволяет сохранить жизнеспособность сердца, не вызывая отека или повреждения.

В настоящее время донорские сердца сохраняются в холодном статическом хранилище в течение шести часов, что приводит к увеличению числа осложнений после трансплантации. Новая система нормотермической перфузии не только увеличивает время хранения, но и позволяет объективно оценить функцию сердца до трансплантации, включая возможность проведения эхокардиограммы.

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