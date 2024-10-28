Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 октября 2024, 16:30
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Ученые вернули мозг свиньи к жизни через час после смерти

Прорыв в реанимации
Исследователи из Китая успешно оживили мозг свиньи через 50 минут после смерти. Этот замечательный подвиг может произвести революцию в области реанимации и потенциально привести к значительным достижениям в сохранении и трансплантации органов, пишут СМИ.
Ученые вернули мозг свиньи к жизни через час после смерти
© Ferra

Поддерживая функции печени - жизненно важного органа, который часто игнорируется при проведении реанимационных мероприятий, - ученые смогли восстановить мозговую активность у умерших свиней. Это новаторское исследование позволяет предположить, что печень играет важнейшую роль в повреждении мозга после остановки сердца.

Хотя это открытие еще находится на ранней стадии, оно дает надежду на будущие прорывы в медицине. Понимая сложную взаимосвязь между печенью и мозгом, ученые, возможно, смогут разработать новые стратегии для повышения шансов на выживание и минимизации повреждений мозга у людей, переживших остановку сердца.

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Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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