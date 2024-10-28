Ученые вернули мозг свиньи к жизни через час после смерти

Поддерживая функции печени - жизненно важного органа, который часто игнорируется при проведении реанимационных мероприятий, - ученые смогли восстановить мозговую активность у умерших свиней. Это новаторское исследование позволяет предположить, что печень играет важнейшую роль в повреждении мозга после остановки сердца.

Хотя это открытие еще находится на ранней стадии, оно дает надежду на будущие прорывы в медицине. Понимая сложную взаимосвязь между печенью и мозгом, ученые, возможно, смогут разработать новые стратегии для повышения шансов на выживание и минимизации повреждений мозга у людей, переживших остановку сердца.

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